В Севастополе нашли погребальную стелу гражданина Херсонеса II века до нашей эры

Фото: скриншот из видео/Михаил Развожаев/Telegram

В Севастополе во время археологических раскопок была найдена погребальная стела важного гражданина Херсонеса, по предварительным данным - государственного мужа Аристона. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

- Прекрасный образец скульптурной школы - приблизительно II век д.н.э. Очень важно, что мы сможем не только сохранить важные артефакты, которые сейчас находим, но и получим для их демонстрации полноценный музей, - говорится в сообщении.

По словам начальника археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН в Херсонесе Сергея Соловьева, внизу на стеле выгравировано слово, в переводе на русский обозначающее «прощай».

- Скорее всего, плита осталась на месте. Позже мы продолжим работы, возможно, мы обнаружим само захоронение. Возможно, что-то осталось, - сообщил Соловьев.

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