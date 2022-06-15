Больницу им. Семашко в Симферополе затопило из-за порывов трубопроводов во время ливня

Республиканская клиническая больница им. Семашко. Фото: Минздрав РК

Причиной подтопления цокольного этажа республиканской клинической больницы им. Семашко в Симферополе стало скопление воды в местах дренирования и порывы трубопроводов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Минздрава Константин Скорупский.

- В результате выпадения обильных осадков и ввиду особенностей рельефа участка, где находится здание МРМЦ ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», в стояках ливневой канализации здания создалось давление, что привело к порывам трубопроводов в цокольном этаже. Вследствие создавшейся ситуации произошло подтопление помещений цокольного этажа. Ни оборудование, ни имущество больницы не пострадало. Последствия подтопления оперативно были устранены, - отметил Скорупский, слова которого передает пресс-служба Минздрава

В ведомстве также отметили, что ситуация не связана с существующей системой ливневой канализации самого здания медицинского центра. Варианты решения проблемы Минздрав прорабатывает совместно в МЧС.

Накануне в соцсетях появилась информация о подтоплении цокольного этажа больницы им. Семашко. На видео, снятом очевидцами, видно, как вода сплошным потоком бежит из трубы с верхнего этажа и доходит до щиколотки.

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