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Общество15 июня 2022 15:06

Под Симферополем двое мужчин украли деньги из мечети

Они залезли в шкатулку для пожертвований
Авторы (2):
Иван РУНЕВ
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В Симферопольском районе ограбили мечеть

В Симферопольском районе ограбили мечеть

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Симферопольском районе двое мужчин украли деньги из ящика для пожертвований в мечети. Как стало известно «КП-Крым», добычей воров стали порядка 2800 рублей. Инцидент произошел в селе Софиевка.

- Личности мужчин установили, одному из них 28 лет, другому 22 года, причем он ранее уже был судим, - сообщил источник «КП-Крым».

Мужчины признались в краже. По их словам, деньги они потратили. Против них возбуждено уголовное дело.

Напомним, в конце апреля полиция задержала мужчину, который украл 5 тысяч рублей из мусульманского храма в Симферополе. Он признался в совершении еще семи подобных краж и мечетей.

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