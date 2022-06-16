Крымские специалисты начали разработку автоматизированных установок для сити-фермерства

Фото: КФУ им. В.И. Вернадского

Ученые КФУ начали разработку автоматизированных установок для сити-фермерства на основе гидропоники - выращивания растений на искусственных средах без почвы, сообщил доцент кафедры земледелия и растениеводства Института «Агротехнологическая академия» КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ильин.

Специалисты уже создали метровую мини-ферму и среднюю ферму высотой 2 метра.

- Установка представляет собой вертикальное многоярусное устройство, состоящее из металлического каркаса, систем освещения, полива, подачи питательных веществ и вентиляции. Она полностью автоматизирована и управляется с помощью Wi-Fi: для фермы прописаны сценарии, она просыпается в 4 утра и освещается в течение 16 часов. Запрограммировано периодическое включение затопления поддонов, отмечает Александр Ильин.

Он также отметил, что также работники вуза разрабатывают технологии выращивания растений в условиях сити-фермерства: подбирают самые комфортные для них условия по освещению, влажности, подаче питательных элементов. Это помогает получить на выходе экологически чистые продукты.

По словам ученого, автоматизированными установками уже пользуются аграрии из Бахчисарайского района. Они заказали установку для того, чтобы выращивать рассаду. В скором времени подобное приспособление установят для ресторанов Севастополя и отеля Mriya Resort & SPA.

В лаборатории сити-фермерства специалисты университета выращивают листовые салаты, микрозелень, пищевые цветы.