Симферопольскую и Камыш-Бурунскую ТЭЦ будут модернизировать за 66,4 миллиарда рублей

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В Симферополе будут модернизированы Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ. Планируется установить парогазовые установки электрической мощностью 120 МВт на каждой станции. Соглашение о сотрудничестве в сфере развития энергетики на сумму 66,4 миллиарда рублей подписали гендиректор АО «КРЫМТЭЦ» Тарас Целый и директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. Документ был подписан во время Санкт-Петербургского международного экономического форума.

- У нас готовы к реализации несколько проектов, направленных на модернизацию энергетической сферы, некоторые из них уже прошли Госэкспертизу, - отмечает Тарас Целый. - Крым развивается очень активно, и потребность в электроэнергии растет ежегодно. В ближайшие 2-3 годы мы готовы обеспечить растущие потребности экономики полуострова.

В свою очередь, Сергей Билецкий отметил, что стабильность энергосистемы имеет первостепенное значение для благополучия крымчан.

Напомним, в 2017-2019 годах в Крыму вели строительство парогазовой установки на Сакской ТЭЦ. Это был первый инвестпроект в рамках сотрудничества «Крымтэц» и РНКБ. Общая стоимость проекта – 14,2 миллиарда рублей. Теперь же Сакская ТЭЦ обеспечивает электроэнергией больше 300 тысяч жителей западной части республики.