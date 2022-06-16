Аксенов прокомментировал очередные планы Украины по возвращению Крыма

Фото: страница Сергея Аксенова "ВКонтакте"

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на заявление министра обороны Украины о том, что новое западное оружие поможет вернуть Крым.

По словам главы республики, новое западное оружие поможет Украине потерять оставшиеся территории.

- Дурень думкой богатеет, - отметил Аксенов. - Обитатели киевских кабинетов власти все больше напоминают обитателей рейхсканцелярии в сорок пятом – те же надежды на «вундерваффе», тот же лихорадочный идиотизм и безумные речи.

Напомним, ранее Аксенов прокомментировал планы Владимира Зеленского по возвращению «потерянных» Украиной территорий, включая Крым. По мнению главы республики, существующий в Незалежной киевский режим в очередной раз угрожает России.