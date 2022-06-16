Автостанцию «Западная» в Симферополе отремонтируют за 47,3 млн рублей

Работы будет проводить симферопольская компания. Фото: Яндекс.Карты

Капитальный ремонт автостанции «Западная» в Симферополе обойдется в 47,3 млн рублей. Такие данные следуют из распоряжения главы Крыма об определении подрядчика, опубликованного на официальном сайте правительства республики.

Согласно документу, проводить работы будет ООО «КрымТрансПроект». По информации из открытых источников, фирма зарегистрирована в Симферополе и ведет строительную деятельность уже более шести лет.

- Предметом является выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Капитальный ремонт автостанции «Западная», с ценой контракта 47 271 364 рубля 68 копеек, - говорится в распоряжении главы республики.

Работы должны быть завершены до 31 декабря 2022 года.

Напомним, как сообщалось ранее, капремонт автостанции не помешает перевозке пассажиров. «Западная» будет продолжать обслуживать маршруты с общим объемом перевозок более 1.5 тыс. пассажиров в день. Тем не менее, само здание и прилегающая к нему территория будут огорожены и закрыты.