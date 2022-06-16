В сквере Симферополя установили экоскамейки из переработанного пластика

Дизайн новых скамеек привлекателен и сдержан. Фото: МБУК "Парки столицы"/Telegram

В симферопольском сквере возле Дворца культуры профсоюзов установили экоскамейки из переработанного пластика, сообщили в МБУК «Парки столицы».

Фото: МБУК "Парки столицы"/Telegram

- Новая уличная мебель – это не только прекрасный пример экологичного и бережного отношения к природе, но и очень долговечные изделия. Скамейки изготовлены из переработанного пластика и песка, при соединение которых получается прочный материал, по структуре, весу и функционалу больше похожий на камень, - говорится в сообщении.

Фото: МБУК "Парки столицы"/Telegram

Такой уличной мебели не страшны ни морозы, ни ливни, ни жара, ни даже огонь - не начнут плавиться от зажигалки. Таким образом шансы вандалов нанести ущерб городскому имуществу сводятся к минимуму. Сами лавки являются подарком жителям крымской столицы от компании «Экозавод ППК Крым», сотрудники которой заверили, что такие скамейки никогда не деформируются и не потеряют свой окрас.

Фото: МБУК "Парки столицы"/Telegram

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