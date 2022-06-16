В Ленинском районе ликвидировали шакала, который долгое время терроризировал жителей

В Ленинском районе ликивдировали шакала. Фото: Госкомветеринарии РК

В Крыму удалось ликвидировать шакала, который долгое время терроризировал жителей Ленинского района. Как сообщили в Госкомитете ветеринарии республики, это первый добытый шакал в Крыму за последние два года.

- Сегодня ночью в районе Виноградненского сельского поселения ликвидирован четырёхлетний шакал, который создавал неудобства для жителей. Ранее, в этом районе уже были отобраны пробы для исключения бешенства у волка, - отметили в ведомстве.

Напомним, в конце мая в Бахчисарайском районе объявили охоту на волка, который насмерть загрыз собаку. Животное сидело на цепи и не могло дать отпор. Волк оставил от собаки только голову.

В феврале этого года отдыхающий под каменным выступом шакал попал в объектив фотографа на заповедном мысе Казантип в Крыму. По информации ФГУП «Заповедный Крым», первые шакалы в этой местности появились около 10-15 лет назад.

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