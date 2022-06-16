В Симферополе задержали уроженку Якутии, торгующую наркотиками

По версии полицейских, женщина приехала в Крым, чтобы торговать наркотиками. Фото: пресс-служба крымского ЛУ МВД России на транспорте

На железнодорожном вокзале Симферополя транспортные полицейские задержали 40-летнюю уроженку Якутии с 26 граммами синтетических наркотиков. Как рассказали в пресс-службе крымского линейного управления МВД на транспорте, женщина привлекла внимание правоохранителей тем, что сама находилась под воздействием запрещенных препаратов.

Полицейские предложили якутчанке пройти медицинское освидетельствование, однако, она отказалась. В ходе досмотра у женщины обнаружили сверток с метадоном.

- По имеющимся сведениям, женщина арендовала в Симферополе жилье, приобрела наркотические средства через сеть Интернет, затем расфасовала для дальнейшего распространения путем «закладок» на территории республики Крым, - уточнили в пресс-службе транспортной полиции.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). На данный момент она задержана в порядке статьи 91 УК РФ. Кроме того, за употребление наркотиков женщине выписали штраф в размере 5 тысяч рублей.

На данный момент полицейские устанавливают места, где женщина успела разложить «закладки».