В Евпатории намерены построить туристический комплекс за 59 млрд рублей

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В Евпатории намерены построить туристический комплекс «Золотые пески России» за 59 миллиардов рублей. Крупный проект намерен реализовать инвестор.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу на Министерство экономразвития РК, меморандум о взаимодействии был подписан между заместителем Председателя Совета министров РК – министром финансов РК Ириной Кивико и генеральным директором группы компаний «Монолит» Якубом Асановым.

- Туристический комплекс «Золотые пески России» будет построен в границах городского округа Евпатория, будет построена набережная, благоустроена территория, места отдыха, апартаменты, квартиры. Это будет отдых совершенно нового уровня для крымчан и гостей Крыма, - сообщила Ирина Кивико.

По ее словам, общий объем инвестиций составит 59,3 миллиарда рублей, будет создано 1 500 рабочих мест.

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