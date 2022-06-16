В Крыму решили не повышать цены на проезд в общественном транспорте

На повестке остались вопросы к качеству работы некоторых перевозчиков в регионе. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В Крыму решили отложить вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте по городским и пригородным маршрутам. Такое решение было вынесено во время совещания Совета Общественной палаты республики. Соответствующую инициативу озвучил председатель ОП РК Александр Форманчук.

Он отметил, что в Общественную палату Крыма прислали обращение из Ассоциации автомобильных перевозчиков республики по поводу повышения тарифов на проезд, но изложенные позиции не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Оказалось, что эти вопросы вызвали очень много противоречий.

- Вчера в разговоре с главой республики он подтвердил мне, что у него тоже остаются претензии к этой проблеме. Сегодня в ходе разговора с советником главы республики, который курирует транспорт, я тоже убедился, что этот вопрос требует более тщательного обоснования и согласования. По этому вопросу есть единственное решение – снять его с обсуждения и вернуться к нему уже в конце года после проработки, – отметил Форманчук.

На повестке остались вопросы к качеству работы некоторых перевозчиков в регионе. Эта проблема в первую очередь нуждается в урегулировании.

Напомним, на официальном сайте Госкомцен Крыма еще в конце мая был опубликован приказ, который сообщал о поднятии цен на проезд в общественном транспорте с 1 июня. Стоимость проезда за безналичный расчет должна была составить от 22 до 25 рублей, а за наличный — от 25 до 28 рублей в зависимости от населенного пункта. Но позже вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико отметила, что приказ был размещен в разделе «Приказы об установлении тарифов» ошибочно, поэтому не вступает в силу.