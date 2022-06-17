Аксенов пригрозил увольнением чиновникам Феодосии, не выполняющим свои обязанности

Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте

Глава Республики Крым Сергей Аксенов анонсировал свой рабочий выезд в Феодосию, а также пригрозил местным чиновникам, которые халатно выполняют свои обязанности, увольнением. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Также Аксенов отметил, что на низком уровне остается процент выполненных поручений по итогам прошлых выездов. В результате проверок фиксируется либо обман должностных лиц, либо абсолютная халатность в их работе.

- Тем удивительнее отношение администрации Феодосии к предстоящему выезду. На данный момент наблюдается полное пренебрежение интересами жителей города в любой сфере, в том числе ЖКХ, работа с МКД, общение органов власти с гражданами, - сообщил глава республики.

По его словам, город производит самое негативное впечатление и, если бы ранее глава Коктебеля сам не написал заявление об увольнении, соответствующее решение было бы принято в результате рабочего выезда.

- Отдельно обращаюсь ко всем министрам, заместителям, главам комитетов и всем участникам выездов в города и районы. В случае если данный руководитель не в состоянии организовать процесс, не требующий капиталовложений, – это не мой союзник. Лучше пусть в кресле не будет чиновника, чем в нем сидит тот, кто только обещает, не вникает в проблемы и перепоручает их решения кому угодно, но не пошевелит и пальцем для их устранения, - заявил Аксенов, добавив, что отныне формат работы с чиновниками будет изменен.

Напомним, ранее Сергей Аксенов объявил о дисциплинарных взысканиях главам городов и районов Крыма за срыв сроков по заключению государственных и муниципальных контрактов. Также в Евпатории уволены два начальника департамента.

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