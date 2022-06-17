В Севастополе бывшего служащего ЧФ приговорили к 7 годам колонии за госизмену

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Суд в Севастополе вынес приговор 69-летнему уроженцу Мурманска, ранее служившему в частях и подразделениях ЧФ, за госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

- [Он] был привлечен представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству, направленному на собирание сведений о деятельности частей и подразделений Черноморского флота Российской Федерации, включая составляющие государственную тайну, - говорится в сообщении.

В 2007 году, общаясь с военными, он собирал данные о кадровом составе штаба Черноморского флота и дислокации воинских частей, после чего передавал информацию представителю иностранного государства. В суде мужчина свою вину отрицать не стал, однако давать показания в ходе заседания отказался. В результате он был приговорен к семи годам исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания и госнаград.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму приговорил наемника, убившего петербуржца за дорогой Мерседес, к 14 годам колонии. Организатор преступления заплатил исполнителю за его «труд» 80 тысяч рублей.

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