Севастополец три месяца насиловал и избивал 15-летнюю племянницу

Пьяный агрессор не только издевался над племянницей, но и чуть не избил до смерти незнакомого мужчину Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд в Севастополе вынес приговор 36-летнему местному жителю, который с марта по июнь 2021 года неоднократно издевался над своей 15-летней племянницей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Нахимовского района города-героя, мужчина применял к девушке физическую силу и насиловал ее.

Происходили страшные события на Северной стороне Севастополя. Ранее судимый мужчина проживал вместе с девушкой-подростком и злоупотреблял алкоголем. Издевательства над племянницей происходили именно в тот момент, когда дядя был пьян.

- Кроме того, он же в июне 2021 года в ночное время в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с ранее незнакомым ему мужчиной и избил его до потери потерпевшим сознания, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

В отношении изверга возбудили уголовные дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. На данный момент он заключен под стражу.

С учетом неотбытого наказания по прошлой судимости, мужчину приговорили к 11 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также ограничению свободы сроком на полтора года. Также он лишен права работать с несовершеннолетними детьми в течение 12 лет и заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 5 месяцев 20 дней.