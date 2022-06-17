В Севастополе дети закидали камнями припаркованный микроавтобус

Происходящее возмутило пользователей соцсетей. Фото: скриншот из видео

Севастопольские мальчики нашли себе недетское развлечение на каникулах. Школьники закидали камнями припаркованный во дворе микроавтобус. Видео отнюдь не безобидного хулиганства разлетелось по социальным сетям.

Поступок детей возмутил севастопольцев. В комментариях пользователи соцсетей задались вопросом, куда смотрят родители школьников, и почему детям не объяснили элементарные правила поведения на улице.

- Родителей нужно привлечь к административной ответственности, тогда и дети сразу станут воспитанными, - комментируют происходящее севастопольцы.

Пользователей соцсетей также удивил поступок очевидцев, которые молча снимали происходящее на камеру.

- Надо не видео снимать, а всего-то крикнуть с балкона, - отмечают местные жители.

- А выйти сделать замечание не пробовали? Или только снимают? Как говорится, не свое - не жалко, - удивляются севастопольцы.

В пресс-службе полиции Севастополя КП-Крым сообщили, что на данный момент обращений от владельца автомобиля не поступало.

- Мы в курсе произошедшего, подали запрос по данному факту. Вчера заявлений не поступало, информацию уточняем, - подчеркнули в пресс-службе МВД.

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