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Крымчане закупают в Херсонской области черешню по цене около 60 рублей за килограмм или 30 рублей при оптовых закупках. Тогда как на полуострове за килограмм сладкой ягоды нужно выложить от 100 до 200 рублей.

Как сообщает «Крым24», на территории Ураины цена за черешню резко поднялась, ведь урожай из Херсона для них более не доступен.

Советник главы Крыма Олег Крючков приводит пример о том, что во Львове за килограмм черешни нужно заплатить 1500 гривен, а это почти 3 тысячи рублей.

- Черешня из Херсона и Запорожской области для Украины закончилась. Поэтому, оставшись без черешни, украинские боты и их хозяева из службы специальных интернет-операций пытаются атаковать Крым, - сообщил Крючков.

Он также добавил, что вся черешня, которая завозится на полуостров, проверяется и безопасна для употребления.