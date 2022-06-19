В Симферополе 20 июня отключат электричество на 10 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

20 июня в Симферополе свет частично пропадет на 10 улицах.

Местные энергетики занялись капитальным ремонтом электросетей, поэтому вынуждены на несколько часов обесточивать отдельные района города, чтобы создать себе безопасные условия для полноценной работы. Делается все, чтобы повысить качество энергоснабжения столицы Республики Крым.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улицы Куйбышева, 2, 2/79, 4; Киевская, 81, 83; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250а; Киевская, 62-64/41 ; Тренева, 2-8а , 1-21 ; Февральская, 2-6 , 1-5 ; Толстого, 21; Декабристов, 13/30

- площадь Куйбышева;

- бульвар Франко, 30-32/9, 33-41/64

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