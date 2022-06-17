Часть парка «Победы» в Севастополе выставили на торги

В Севастополе на торги выставили право аренды участка земли в крупном парке Фото: Андрей АБРАМОВ

Участок размером меньше одного гектара земли в одном из самых крупных парков в Севастополе выставлен на торги в рамках процедуры банкротства. Информация об этом появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Согласно условиям аукциона, участок общей площадью 0,95 га на улице Парковой можно взять в длительную аренду за 3,4 миллиона рублей.

Территория находится в городской собственности и предназначена для «благоустройства территорий».

Торги за право аренды на земельный участок у самой черты Черного моря назначены на 29 июля.

Жители Севастополя опасаются, что этот небольшой участок земли могут застроить. Все потому, что на сайте федерального реестра его нынешним собственником указано ООО «Тонус Плюс». Компания с таким названием с 2009 года пыталась вести строительство 12-этажных домов в Севастополе. Застройщик взял деньги с потенциальных владельцев квадратных метров, а также займы в банке, а после объявил себя банкротом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50