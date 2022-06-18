В Бахчисарайском районе построят рекреационный комплекс за 25 млрд

Срок реализации проекта оценивается в 10 лет. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Бахчисарайском районе появится рекреационный комплекс за 25 млрд рублей. Как сообщила вице-премьер Крыма - министр финансов РК Ирина Кивико, его построит «Таврическая девелоперская компания».

Представители совета министров Крыма и компании-застройщика подписали меморандум о сотрудничестве во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

Здание должно появится недалеко от мыса Скифский, что в Бахчисарайском районе. Срок реализации проекта оценивается в 10 лет.

- Это крупное соглашение о строительстве многофункционального загородного жилищно-рекреационного комплекса у мыса Скифский в Бахчисарайском районе. Объем инвестиций составит 25 миллиардов рублей, срок реализации составит около 10 лет, - отметила Кивико.

По ее словам, планируется создать 500 000 квадратных метров жилья или 10 000 квартир, рассчитанных минимум на 15 тысяч жителей в малоэтажных, многоквартирных домах. Рядом будет построена школа на 1 800 учащихся и детские сады на 900 детей.