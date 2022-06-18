Во время обстрела ВСУ поврежден участок трассы Москва – Симферополь

Информацию о пострадавших уточняется.
Фото: Евгений ШТЫГАЙЛО
В пятницу 17 июня во время обстрела Васильевки, что под Запорожской областью, вооруженные силы Украины повредили участок трассы Москва – Симферополь, сообщили в военно-гражданской администрации региона.
Как сообщили в ведомстве ТАСС, часть снаряда попало прямо в асфальт на участке трассы Москва – Симферополь. После обстрела начался пожар.
- Горело вблизи газовой заправки, вовремя потушили, - уточнил собеседник агентства.
Пожар, который начался сразу после обстрела близ заправки, удалось быстро ликвидировать. Кроме того, в городе полностью повреждены электросети, жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
Информацию о пострадавших уточняется.