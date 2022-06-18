В выходные в Симферополе 100 производителей представят товары на ярмарках

Торговые точки начнут свою работу 18 июня Фото: Архив "КП"

На выходных в Симферополе пройдут ярмарки около 100 сельхозпроизводителей. Которые представят свою продукцию для жителей города, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Торговые точки начнут свою работу 18 июня по адресам: Киевская, 177, перекресток Бела Куна, Кечкеметская, Севастопольская 80/3. А в воскресенье они пройдут в микрорайоне Каменка, на улицах Крымской весны и Ракетная, 10. Ярмарки будут работать с 7:00 до 14:00.

- Жителей и гостей столицы ждет широкий ассортимент собственной фермерской продукции: мясо, колбасные изделия, рыба, молочная продукция, овощи, фрукты, яйца, копчености, крупы и многое другое, - отметили в администрации.

Ознакомиться с планом и графиком работы торговых площадок в Симферополе и других городах полуострова можно по ссылке.