Общественный транспорт в Алуште начал работать по летнему расписанию

Из 26 маршрутов на 15 - увеличено количество рейсов и продлено время движения в среднем до 20:00-21:00 Фото: Александра Тимощенко

Городские автобусы в Алуште вновь перешли на летнее расписание с 15 июня, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Для того, чтобы пассажирских маршрутов было больше, их количество увеличили.

- Из 26 маршрутов на 15 - увеличено количество рейсов и продлено время движения в среднем до 20:00-21:00, - отметили в пресс-службе.

Также на автобусе под номером 2 увеличили количество подвижного состава с четырех до шести, а время движения продлили до 22:48. Жителям и гостям курортного города не придется долго ждать нужный маршрут, время ожидания составляет около 8 минут.

Кроме того, в городе дополнительно добавили три летних маршрута:

- № 3А «ул. Туристов - пл. Комсомольская»;

- № 8А «ул. Ялтинская - ул. Судакская - Восточная набережная»;

- № 108А «с. Нижняя Кутузовка - Алушта».

По информации пресс-службы администрации, в ближайшее время на сайте появится актуально расписание для двух автобусов.