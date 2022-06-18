Общественный транспорт в Алуште начал работать по летнему расписанию

Из 26 маршрутов на 15 - увеличено количество рейсов и продлено время движения в среднем до 20:00-21:00
Фото: Александра Тимощенко
Городские автобусы в Алуште вновь перешли на летнее расписание с 15 июня, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Для того, чтобы пассажирских маршрутов было больше, их количество увеличили.
- Из 26 маршрутов на 15 - увеличено количество рейсов и продлено время движения в среднем до 20:00-21:00, - отметили в пресс-службе.
Также на автобусе под номером 2 увеличили количество подвижного состава с четырех до шести, а время движения продлили до 22:48. Жителям и гостям курортного города не придется долго ждать нужный маршрут, время ожидания составляет около 8 минут.
Кроме того, в городе дополнительно добавили три летних маршрута:
- № 3А «ул. Туристов - пл. Комсомольская»;
- № 8А «ул. Ялтинская - ул. Судакская - Восточная набережная»;
- № 108А «с. Нижняя Кутузовка - Алушта».
По информации пресс-службы администрации, в ближайшее время на сайте появится актуально расписание для двух автобусов.