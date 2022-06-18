Иосиф Пригожин предложил создать аналог «Евровидения» и проводить его в Крыму

с 2022 года Россию отстранили от участия в европейском конкурсе «Евровидении». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин предложил создать аналог «Евровидения», в котором смогли бы принимать участие все страны мира, не исключая и США. Главным местом проведения он выбрал Крым, сообщил продюсер во время эфира на радиостанции «Говорит Москва».

- У меня есть такие мысли, планов пока нет. Я предлагаю сделать это в Крыму, там курортное место. На отдыхе у людей всегда больше желания пойти на мероприятие. Крым к этому предрасположен. Я знаю, как сделать так, чтобы все европейцы и американцы приняли участие в нашем конкурсе. У меня есть опыт, - отметил Пригожин.

Ранее с таким предложением уже выступал певец Николай Басков. Он также предлагал создать российский аналог музыкального соревнования. В конце мая его поддержала певица Лариса Долина.

Напомним, с 2022 года Россию отстранили от участия в европейском конкурсе «Евровидении».