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Общество18 июня 2022 16:09

В Крыму раскритиковали новую попытку Киева по захвату полуострова

Украинские власти планируют возвращать республику военным путем
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Проведение специальной операции сможет навсегда обезопасить полуостров от нападения украинских националистов.

Проведение специальной операции сможет навсегда обезопасить полуостров от нападения украинских националистов.

Фото: "КП" Архив

Очередная стратегия киевских властей по возвращению Крыма военным путем – «ничтожна», считает советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского «по Крыму» Тамила Ташева сообщила о том, что после 24 февраля власти незалежной изменили свой подход к возвращению полуострова. Теперь они планируют добиваться намеченного военным путем.

По словам Крючкова, подобные заявления лишь доказывают своевременность начала специальной военной операции на Украине.

- Киев все эти годы готовился к агрессии против Крыма, прикрываясь сказками о дипломатии. Все их стратегии ничтожны и ничего не значат. Крым – это непреступная крепость, - сказал он РИА Новости.

Он также добавил, что проведение специальной операции сможет навсегда обезопасить полуостров от нападения украинских националистов.