Проведение специальной операции сможет навсегда обезопасить полуостров от нападения украинских националистов. Фото: "КП" Архив

Очередная стратегия киевских властей по возвращению Крыма военным путем – «ничтожна», считает советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского «по Крыму» Тамила Ташева сообщила о том, что после 24 февраля власти незалежной изменили свой подход к возвращению полуострова. Теперь они планируют добиваться намеченного военным путем.

По словам Крючкова, подобные заявления лишь доказывают своевременность начала специальной военной операции на Украине.

- Киев все эти годы готовился к агрессии против Крыма, прикрываясь сказками о дипломатии. Все их стратегии ничтожны и ничего не значат. Крым – это непреступная крепость, - сказал он РИА Новости.

Он также добавил, что проведение специальной операции сможет навсегда обезопасить полуостров от нападения украинских националистов.