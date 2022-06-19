Глава Крыма поздравил медработников с профессиональным праздником

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником 19 июня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

- Поздравляю медицинских работников и ветеранов отрасли здравоохранения с профессиональным праздником! Медицинский работник – не просто профессия, это призвание и служение. В ваших руках находится самое ценное – жизнь и здоровье человека. Спасибо вам огромное за ваш труд! Желаю всем здоровья, благополучия и новых успехов! - написал глава РК.

Он напомнил, что совсем недавно крымские медики находились на передовой борьбы с пандемией COVID-19, именно благодаря их усилиям «невидимый враг ослаблен».

С поздравлениям к крымским докторам обратился и председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, отметив, что в госсистеме здравоохранения РК трудятся почти 40 тысяч человек. На развитие данной отрасли в этом году предусмотрено 35,7 миллиарда рублей.

- Благодарю за самоотверженный, подвижнический труд, сердечность и любовь к избранной профессии. Желаю крепкого здоровья, благополучия, - написал в своем Telegram-канал председатель.

День медработника традиционно отмечается в России в третье воскресенье июня, в этом году праздник выпал на 19 число, а в 2023 его будут отмечать 18 июня.

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