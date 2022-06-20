«Мы могли представить такое только в страшном сне»: В Крыму за полгода выбросились на берег 639 дельфинов

Крымские зоозащитники пытаются спасти млекопитающих. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымские зоозащитники сообщают о массовой гибели дельфинов у берегов полуострова.

- 639 выбросов дельфинов всего за полгода, при этом 86 выбросились живыми. Мы могли представить такое только в страшном сне! – рассказали в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

В этому году зафиксирована массовая гибель дельфинов. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Зоозащитники отметили, что половина всех выбросов пришлась на май:

- Мы столкнулись с таким потоком впервые за всю свою работу на побережье Крыма!

Специалисты выяснили, что многие дельфины страдали от опасного заболевания – морбилливирусной инфекции, которая почти 30 лет тому назад попала в Черное море из Средиземного моря:

- От инфекции погибают белобочки и азовки — смертность афалин в этом году минимальна.

В настоящее время крымские зоозащитники планируют строительство реабилитационного центра.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50