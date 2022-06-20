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Происшествия20 июня 2022 5:29

В Крыму пропал 23-летний житель Симферополя

Станислав Сниткин бесследно исчез 8 июня 2022
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Станислав Сниткин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Станислав Сниткин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жителя столицы республики.

- Пропал Сниткин Станислав Вячеславович, 23 года (1999 года рождения), город Симферополь, - сообщают волонтеры.

Молодой человек 8 июня 2022 года ушел в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: 168 сантиметров рост, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Близкие, к сожалению, не знаю в чем был одет Станислав Сниткин.

Если вы видели этого человека - сообщите по телефонам 8 (800) 7005452 или 112 (звонок бесплатный).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50