Ищите женщину: 80-летний крымчанин хотел вложиться в криптовалюту и лишился 200 тысяч рублей

Неизвестную мошенницу разыскивает полиция Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ялте 80-летний пенсионер лишился более 200 тысяч рублей, пытаясь вложиться в криптовалюту. Как КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах, «заработать» пожилому крымчанину предложила девушка, с которой тот познакомился в соцсетях.

- Неустановленная девушка, которая представилась Дианой, под предлогом вложения денежных средств в криптовалюту и дальнейшего заработка на бирже, обманным путем завладела денежными средствами заявителя в размере 206,6 тыс. рублей, - отметил собеседник издания.

Новая знакомая пообещала крымчанину, что он сможет без особых усилий заработать миллионы рублей, однако, как только мужчина перевел деньги, мошенница перестала выходить на связь. Когда пенсионер понял, что его обманули, он обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.