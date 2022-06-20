В Симферополе осудят мать, по вине которой на 8-месячного младенца напала собака

Младенца укусила собака, после чего он проходил лечение в детской клинической больнице Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Симферополе будут судить местную жительницу, по вине которой от зубов собаки пострадал ее 8-месячный сын. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- В марте 2022 года обвиняемая оставила своего 8-месячного сына дома, лежащим без одежды на полу. Пока женщина отсутствовала на протяжении более часа, ребенка укусила находящаяся там собака, - говорится в сообщении.

Учитывая, что малыш долгое время ползал по полу без одежды, он получил общее переохлаждение организма. Мальчик прошел лечение в детской клинической больнице, после чего его поместили в специализированное учреждение.

Как выяснилось, ранее нерадивая мать уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В этот раз ей придется ответить перед судом.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе осудили женщину за избиение 9-месячного ребенка. Горожанке дали 1 год 10 месяцев колонии общего режима.

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