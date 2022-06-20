В Алуште восстановили памятник русскому революционеру Багликову

Фото: ЦУР республики Крым

В Алуште после обращений граждан в соцсетях восстановили памятник русскому революционеру - члену первого городского совета Тимофею Гавриловичу Багликову. Как сообщили в центре управления регионом республики Крым, обратить внимание на проблему и помочь в сохранении исторической памяти города попросили местные жители.

В честь Тимофея Багликова назвали центральную улицу Алушты, а имя русского революционера известно каждому жителю города.

В старом памятнике во время проверки нашли трещины. По инициативе главы администрации города Галины Огневой было принято решение о реконструкции стелы.

- Обновленную памятную стелу Тимофею Багликову установили на прежнем месте. Прилегающую территорию благоустроили. В День памяти и скорби, 22 июня, алуштинцы смогут принести сюда цветы, свечи и отдать дань уважения человеку, который сыграл важную роль в жизни города, - отметили в пресс-службе ЦУР.

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