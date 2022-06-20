Ливневку для Дворца водных видов спорта в Симферополе спроектируют за 4,3 млн рублей

Фото: glava.rk.gov.ru

Проект ливневой канализации для Дворца водных видов спорта в Симферополе обойдется в 4,3 млн рублей. Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

- Определить Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Шельф» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей внеплощадочной ливневой канализации Дворца водных видов спорта в г. Симферополь», - говорится в тексте документа.

Цена контракта составляет 4 миллиона 300 тысяч рублей. Работа должна быть завершена до конца года.

Ранее КП-Крым писала, открытие Дворца водных видов спорта в Симферополе откладывается до конца года Из-за отсутствия ливневой канализации Читайте.

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