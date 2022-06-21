Появилось милое видео, как в Крыму у берегов Судака дельфины нянчат чужих детенышей

Дельфины опекают малышей. Фото: кадр видео Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымские ученые в окрестностях Судака сняли уникальный ролик о том, как воспитывается дельфин-малютка.

- В сообществах дельфинов существуют «крестные матери» - это самки, которое проявляют заботу о чужом потомстве, - сообщили в Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море». - Когда детеныш временно разлучается со своей мамой, его часто сопровождают «няни», которые плавают с ним, играют и оберегают от опасности.

Зоозащитники отмечают, что чаще всего в роли «гувернанток» выступают молодые самки, которым еще не пришло время обзавестись потомством.

Эксперты предлагают, что таким образом они проходят «школу молодых мам», чтобы получить навыки по уходу за своими будущими дельфинят.

- Опытные самки, напротив, редко сопровождают детенышей, если те не являются их родственниками, - отметили в Центре.

К сожалению, в этом году зафиксирована массовая гибель китообразных.

Зоозащитники хотят создать стационарный Центр реабилитация дельфинов в Крыму и просят всех желающих поддержать нужное и важное дело.

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