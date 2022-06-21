В Севастополе будут судить адвоката за мошенничество на 100 тысяч рублей

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В Севастополе будут судить адвоката, который попался на мошенничестве в 100 тысяч рублей, сообщили в ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- Следствием установлено, что 18 мая 2022 года адвокат сообщил гражданину, который обратился к нему за юридической помощью, несоответствующие действительности сведения о возможности избежания привлечения к уголовной ответственности путем передачи должностным лицам в качестве взятки денежных средств в размере 50 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Мало того, еще 50 тысяч рублей адвокат потребовал за свои услуги. Мужчина должен был передать средства, несмотря на то, что соглашение об оказании юридической помощи еще не было подписано. Опасаясь противоправных действий со стороны адвоката, клиент решил пойти в полицию.

В момент передачи денежных средств, мошенник был задержан сотрудниками ФСБ и МВД. Собранная база улик подтвердила вину обвиняемого. На него завели уголовное дело, которым далее займется суд.

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