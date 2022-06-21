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Общество21 июня 2022 9:53

Никитский ботанический сад открыл представительство в Сирии

Научный центр планирует реализацию с сирийской стороной совместных проектов
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Рабочая встреча с представителями сирийской делегации состоялась 16 июня. Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

Рабочая встреча с представителями сирийской делегации состоялась 16 июня. Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

Никитский ботанический сад в Крыму открыл свое представительство в столице Сирии Дамаске. Как сообщили в пресс-службе ботсада, учреждение стало первым в России научным центром с представительством за рубежом.

Национальный научный центр РАН - Никитский ботанический сад планирует заключить с сирийской стороной меморандум о взаимопонимании. Как уточнили в пресс-службе Никитского ботсада, согласованные технические моменты отправлены в МИД Сирии.

- В Меморандуме отражен широкий круг вопросов по взаимовыгодному сотрудничеству - от научно-исследовательских до культурно-просветительских. Представительство в Сирии также может стать ключевой площадкой для осуществления различных контактов научных учреждений России при реализации совместных проектов с сирийскими организациями, - говорится в сообщении.

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