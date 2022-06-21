В СевГУ в этом году увеличили количество бюджетных мест на 23%

Фото: СевГУ/Telegram

В Севастопольском государственном университете в этом году увеличили количество бюджетных мест на 23%, а также открыли новые направления подготовки.

Как передает «Крым 24», для помощи будущим студентам на базе СевГУ развернули колл-центр. Только за первые два часа работы было принято около 200 звонков. В этом году среди желающих поступить в вуз есть и ребята из ЛДНР.

По словам Александра Ковалевского - начальника управления информационной политики, маркетинга и PR СевГУ, не у всех желающих есть возможность позвонить с этих территорий. Ввиду этого обращения принимаются в письменном виде, в частности, по почте.

- Пусть даже, если человек написал среди ночи, он все равно получит ответ, - сообщил Александр.

Для молодых людей доступны несколько способов подачи документов: через Госуслуги, через личный кабинет абитуриента на сайте вуза, по почте и лично.

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