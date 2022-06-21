В Симферополе 22 июня отключат свет на 10 улицах

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: архив КП

22 июня в Симферополе частично пропадет свет на 10 улицах. Из-за ремонтных работ без электричества также останутся здания на площади Куйбышева и бульваре Франко.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улицы Целинная, 24-74, 29-71; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250а;

Ялтинская, 4; Киевская, 62-64/41; Февральская, 2-6, 1-5; Толстого, 21;

Декабристов, 13/30; Тренева, 2-8а, 1-21

- площадь Куйбышева

- бульвар Франко, 30-32/9, 33-41/64

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