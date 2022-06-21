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В Симферополе установят 332 камеры наружного видеонаблюдения, сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Владимир Ким.

- На сегодняшний день проведено обследование существующих мест установки 44 постов видеонаблюдения. Городская система видеонаблюдения - это сложная система, которая требует точеной концентрации внимания на отдельных объектах и, конечно, это затратный по времени и трудоемкий процесс, - сообщил Ким.

Впереди еще большой этап работы, в частности, обследование места установки экстренной связи и другое. Данный проект намерены реализовать в следующем году. В перспективе будут установлены 332 камеры, треть из них будут иметь функцию распознавания лиц, также появятся три десятка пунктов экстренной связи «Гражданин-Полиция».

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