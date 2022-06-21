За попытку взятки инспектору ДПС в Севастополе украинец пойдет под суд

Меру ответственности для водителя определит суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по делу 43-летнего украинца, который пытался дать взятку инспектору ДПС. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.

Мужчину за рулем «Лады» сотрудники ДПС остановили по улице Хрусталева для проверки документов. Однако водительского удостоверения с собой у него не оказалось.

- Поскольку у него отсутствовало при себе водительское удостоверение, злоумышленник предложил одному из инспекторов взятку за непривлечение его к ответственности по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения). Однако сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения и сообщил о произошедшем своему руководству и в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району, - говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении украинца завели уголовное дело по статье о покушении на мелкое взяточничество. Санкции статьи предусматривают крупный штраф или исправительные работы.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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