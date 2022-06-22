Глава Крыма почтил память погибших в Великой Отечественной войне 22 июня

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

22 июня в День памяти и скорби глава Республики Крым Сергей Аксенов почтил память погибших в Великой Отечественной войне.

- Сегодня День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Доблесть и мужество защитников и освободителей городов-героев Севастополя и Керчи, города воинской славы Феодосии стали символами на все времена. Тысячи наших земляков были зверски убиты и замучены в годы оккупации Крыма нацистами. Эти преступления не имеют срока давности, - написал глава республики в своем telegram-канале.

С обращением к крымчанам в этот памятный день также обратился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, памятные мероприятия в городе начали с акции «Свеча памяти» у мемориального комплекса в память о сотрудниках ОВД, защищавших Город-Герой в годы ВОВ.

- Война началась для Севастополя в 3 часа 13 минут 22 июня 1941 года с налета немецкой авиации. На город полетели первые бомбы, в акваторию бухты были сброшены мины, чтобы заблокировать флот. Часть снарядов попала в жилые районы. Первая мина разорвалась на улице Нефедова. Это были первые мирные жертвы ВОВ, - написал Развожаев в своем telegram-канале.

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

Молодые люди и волонтеры выложили из 10 тысяч свечей слово «Помним!» и Медаль «За оборону Севастополя». Далее севастопольцы направились к Графской пристани, где каждый желающий мог запустить кораблик из бумаги в память о выпускниках тех школ, что не успели встретить мирный рассвет в 1941 году.

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