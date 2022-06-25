На трассе «Таврида» на съезде в Керчь снова «поплыла» дорога

Дорожные работы планируют начать в понедельник Фото: Михаил ФРОЛОВ

На участке трассы «Таврида» под Керчью снова образовался провал. Дорога «поплыла» при съезде с Крымского моста. По словам водителей, участок не огорожен и представляет опасность для автомобилей, особенно в ночное время.

Как рассказали «КП-Крым» в Упрдор «Тамань», провал начнут ремонтировать уже в ближайшие дни.

- Организация, выполняющая гарантийные обязательства (АО «ВАД»), приступит к работам в понедельник. Дефект дорожного покрытия будет устранён в кратчайшие сроки,- сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань».

Напомним, это не первые восстановительные работы на этом участке. В конце апреля здесь уже проваливалась дорога. Тогда размер ямы был сопоставим с колесом от большегруза. В течение двух недель участок отремонтировали.

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