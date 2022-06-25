Из-за непогоды в Крыму сильно остыло море

В Керченском поливе вода +21 градус Фото: Юлия МАРКИНА

Похолодание и обильные осадки в Крыму привели к значительному понижению температуры воды в Черном море. По информации крымского Гидрометцентра, самая холодная вода на сегодняшний день у берегов Феодосии. Там море остыло до 12 градусов.

Ненамного теплее вода в Алуште - 13 градусов. В Евпатории +16, в Черноморском 19 градусов, а в Ялте уже 20 градусов.

В Керченском проливе температура воды составляет 21 градус.

Теплее всего вода у берегов Севастополя и в Азовском море: +22 градуса.

Напомним, на 25 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. В выходные дни сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием циклона. Ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, в дневные часы в отдельных районах возможен град.

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