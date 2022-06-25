В Крыму анонсировали совещание по проблемам Судака

На этот раз чиновникам предстоит обойти все дома в Судаке. Фото: Юрий Гоцанюк/TG

Следующим населенным пунктом в Крыму, который будет подвергнут тотальной проверке, станет Судак. Совещание по проблемным вопросам города анонсировал у себя в tg-канале глава Совмина республики Юрий Гоцанюк.

- Через несколько недель состоится совещание по проблемным вопросам города Судака. Уже на этих выходных вице-премьеры и министры республики будут обходить многоквартирные дома и частный сектор, выяснять проблемы жителей,- написал Гоцанюк.

Как отметил глава Совмина, совещание с главой администрации Судака Константином Подсеваловым он уже провел. На нем обсудили вопросы ресурсонабжающих организаций, ремонт дорог и благоустройство территорий.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов подверг жесточайшей критике руководство Феодосии, пригрозив увольнением чиновникам. По его словам, навести порядок на улицах удалось только благодаря тысяче добровольцев, который вышли на уборку города. Аксенов анонсировал «штрафбат» мэру Феодосии Андрею Лебедеву.

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