Штормовое предупреждение в Крыму продлили до 27 июня

Погода не улучшится до 27 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму продлили штормовое предупреждение. Сложные погодные условия с обильными осадками и сильным ветром, по данным Крымского гидрометцентра, сохранятся до 27 июня.

- 26-27 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с. Днем и до конца суток 25 июня, а также 26 июня на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок,- сообщает ГУ МЧС по РК.

В данных условиях, как отмечают в ведомстве, высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможны подтопления территорий. Крымчан просят не находится в близи рекламных конструкций, не находится на пирсах и не выходить в море. Это может быть опасным для жизни.

Напомним, накануне Симферополь засыпало крупным градом. Некоторые дворы выглядели будто припорошенные снегом.

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