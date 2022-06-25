Госкомрегистр и МФЦ в Крыму полностью переходят на электронный документооборот

С 29 июня все документы в Госкомрегистр будут передаваться в электронном виде. Фото: Госкомрегистр

С 29 июня Госкомрегистр и МФЦ полностью переходят на безбумажный документооборот. Об это сообщила замглавы Госкомрегистра Валентина Кирлица. По ее словам, это связано с изменениями в федеральном законодательстве. Офисы «Мои документы» будут передавать в комитет только электронные образы документов.

- Электронные образцы будут заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ и иметь такую же юридическую силу, как и бумаги. Однако теперь оригиналы на бумажных носителях станут хранить именно в офисах «Мои документы» и выдавать гражданам и организациям вместе с результатом учетно-регистрационных действий с пометкой о переводе их в цифровой вид. Обязательным результатом любого учетно-регистрационного действия станет выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), - отмечают в Госкомрегистре.

В ведомстве уверяют, что безбумажный документооборот никак не отразиться на процессе предоставления услуг заявителям. Там также отметили, что еще с конца 2019 года предоставление выписок из ЕГРН в Крыму полностью происходит «в цифре».

Все оригиналы документов, поступивших в комитет до 29 июня 2022 года, будут храниться в комитете до завершения их обработки. Новые правила будут применять в отношении документов, поданных заявителями после указанной даты.

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