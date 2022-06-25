Обмотанную рыболовной леской белобочку заметили в Крыму

Леска туго впилась дельфину в тело. Фото: "Безмятежное море"/VK

Совсем юную белобочку, обмотанную рыболовной снастью, обнаружили сотрудники Центра «Безмятежное море» в море у берегов Крыма. Наблюдая за дельфинами и снимая их на видео, специалисты заметили на одном из дельфинят кусок рыболовной лески, которая прорезала ему тело, но освободиться из нее самостоятельно животное не может.

- Леска плотно впивалась в тело и глубоко прорезала ткани. Дельфин двигается активно — при нынешних ресурсах есть небольшой шанс, что ему удастся оказать помощь, если он еще встретится нам повторно...Животному с такой серьёзной травмой тоже нужно лечение и диагностика, - сообщили в Центре.

В настоящее время у Центра реабилитации дельфинов нет своего катера, на котором можно было бы осуществлять постоянное наблюдение за китообразными и оказывать им помощь. Организация объявила сбор средств на покупку земельного участка для постройки стационарного центра, следующим шагом должна стать покупка водного вида транспорта, отметили в «Безмятежном море».

В случае встречи во время морской прогулки опутанного рыболовной леской дельфина, волонтеры просят сохранять координаты и передавать их по номеру 7 (978) 032-68-52.

Напомним, 27 мая в Керчи на видео попал дельфин, который запутался в рыбацкой леске, загоняя косяк рыбы. Снасти обмотали китообразному плавник.

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