Яхта ушла под воду. Фото: скрин из видео/telegram

В Алуште во время шторма утонула яхта. ЧП произошло в районе Рабочего уголка недалеко от берега. По рассказам очевидцев, моторное судно ушло под воду в считанные минуты.

В это время на борту находились двое людей. Обоим удалось спастись.

По информации из соцсетей, мужчина выбрался из тонущей яхты самостоятельно, его сыну помощь оказал подплывший на доске для серфинга сотрудник прибрежного кафе.

Напомним, в Крыму продлили штормовое предупреждение. Сложные погодные условия с обильными осадками и сильным ветром, по данным Крымского гидрометцентра, сохранятся до 27 июня. В МЧС советуют держаться подальше от воды и рекламных конструкций

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