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Происшествия26 июня 2022 13:47

После мощных осадков на санаторий «Аю-Даг» в Алуште сошел сель

Сергей Аксенов: в Алуште на санаторий «Аю-Даг» сошел сель
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
В результате сошедшего селя жертв и пострадавших нет

В результате сошедшего селя жертв и пострадавших нет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число населенных пунктов, которые подтопили мощные ливни, прошедшие в Крыму 25 и 26 июня 2022, увеличилось.

По данным властей, в Симферопольском районе от ливней пострадали шесть населенных пунктов, в Симферополе подтопления зафиксировали по 14 адресам, а в Белогорском районе вода не пощадила три села. Еще три населенных пункта оказались подтоплены в Бахчисарайском районе.

- На данный момент остаются подтопленными 19 придомовых территорий и 7 частных домовладений. Кроме того, в районе города Алушты сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг», - написал глава Республики Крым Сергей Аксенов у себя в telegram.

Он добавил, что в результате сошедшего селя жертв и пострадавших нет. По словам Сергея Аксенова, всем жителям Крыма, чье имущество пострадало в результате ливней, будет оказана необходимая помощь.