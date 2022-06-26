Под Симеизом иномарка пробила каменное ограждение и улетела в кювет

Водитель не учел погодные условия. Фото: пресс-служба МВД по РК

Под Симеизом водитель Hyundai Solaris вылетел в кювет, пробив каменное ограждение. Как сообщили в пресс-службе крымской полиции, инцидент произошел в шестом часу утра 26 июня.

- Водитель автомобиля не учел погодные условия, не справился с управлением и съехал в кювет, - отметили в пресс-службе МВД.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. На данный момент все обстоятельства ДТП выясняются.

Полицейские предостерегают крымчан от необдуманных маневров за рулем. Фото: пресс-служба МВД по РК

Полицейские призвали крымчан не торопиться и не совершать необдуманных маневров за рулем.

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