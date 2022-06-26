Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июня 2022 15:27

Во время потопа в Крыму спасатели эвакуировали 13 человек

Помощь требовалась жителям Симферопольского района
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: пресс-служба ГКУ "Крымспас"

Фото: пресс-служба ГКУ "Крымспас"

Сотрудники ГКУ «Крымспас» в первые часы эвакуировали из затопленных поселков Крыма 13 человек. Как сообщили в пресс-службе спасательного ведомства, работы проводились в Симферопольском районе Крыма.

- С использованием альпинистского снаряжения, надувной лодки, специальных защитных костюмов, спасатели эвакуировали пострадавших из зоны подтопления в безопасное место, - рассказали в пресс-службе ГКУ «Крымспас».

Помощь потребовалась жителям сел Леснолесье, Пионерское-2 и Андрусово.

К ликвидации последствий бушующей стихии привлечены силы РСЧС в количестве более 200 человек, 55 единиц техники.

Напомним, в Крыму на данный момент бушует непогода - из-за сильных ливней несколько поселков буквально ушли под воду, а республиканское МЧС объявило штормовое предупреждение. Больше всего от стихии пострадали населенные пункты в Симферопольском районе.