Во время потопа в Крыму спасатели эвакуировали 13 человек

Фото: пресс-служба ГКУ "Крымспас"

Сотрудники ГКУ «Крымспас» в первые часы эвакуировали из затопленных поселков Крыма 13 человек. Как сообщили в пресс-службе спасательного ведомства, работы проводились в Симферопольском районе Крыма.

- С использованием альпинистского снаряжения, надувной лодки, специальных защитных костюмов, спасатели эвакуировали пострадавших из зоны подтопления в безопасное место, - рассказали в пресс-службе ГКУ «Крымспас».

Помощь потребовалась жителям сел Леснолесье, Пионерское-2 и Андрусово.

К ликвидации последствий бушующей стихии привлечены силы РСЧС в количестве более 200 человек, 55 единиц техники.

Напомним, в Крыму на данный момент бушует непогода - из-за сильных ливней несколько поселков буквально ушли под воду, а республиканское МЧС объявило штормовое предупреждение. Больше всего от стихии пострадали населенные пункты в Симферопольском районе.